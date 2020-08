Juventus, braccio di ferro Khedira: chiede stipendio rimasto prima di andare via

Nessuno sconto. Sami Khedira detta le sue condizioni per dire addio alla Juventus. La società vorrebbe la risoluzione del contratto ma il centrocampista tedesco sembra essere di parere decisamente diverso. Come riporta il Corriere di Torino, infatti, tra le parti ci sarebbe un braccio di ferro in atto.

Juventus, nessuno sconto da Khedira

La Juventus sta spingendo per arrivare alla risoluzione del contratto con Sami Khedira, ma il centrocampista tedesco non ha nessuna intenzione di lasciare il club bianconero gratuitamente. Infatti, da quanto si apprende, il giocatore starebbe chiedendo i 6 milioni di ingaggio che avanzano in vista dell’ultimo anno di contratto oltre agli 1,25 milioni che dovrà ricevere come quota congelata in periodo di emergenza coronavirus. Le parti sarebbero ben lontane da un accordo con un muro contro muro che sembra non trovare punti di incontro.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE