Juventus, Buffon ha deciso: ecco cosa farà il portiere al termine della stagione

Gianluigi Buffon è tornato alla Juventus e non ha alcuna intenzione di salutarla di nuovo. Dopo la parentesi della passata stagione in Francia, al Psg, il portiere ha deciso di non lasciare la Vecchia Signora e, anzi, di rilanciare.

Secondo quanto riporta Tuttosport, Buffon rinnoverà il contratto con il club bianconero fino al 2021. L’accordo attuale va in scadenza il 30 giugno 2020 e sarà prolungato per la soddisfazione di tutte le parti coinvolte. Come giusto in questi casi, si ragiona di anno in anno ma il feeling tra il portiere e la Juventus non è certo diminuito. Una delle ultime bandiere del calcio non ha alcuna intenzione di dire basta. E anche l’anno prossimo sarà pronto a dare una mano alla sua squadra del cuore.