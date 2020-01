Juventus, Buffon non ha dubbi: “Fosse stata decisiva avremmo vinto contro il Napoli…”

Parla Gianluigi Buffon e lo fa ai microfoni di Sky Sport a margine del suo compleanno. Il portiere della Juventus ha compiuto ieri 42 anni. Tanti i temi toccato dall’estemo difensore, compresa la recente sconfitta subita in campionato contro il Napoli: “È stata una brutta sconfitta sicuramente. Potevamo e dovevamo fare qualcosina di meglio, però sono quei passaggi negativi delicati che in una stagione servono per ritrovare fame e umiltà e per non dare nulla per scontato. Abbiamo forse sottovalutato un Napoli in emergenza. Sapevamo che saremmo rimasti primi anche in caso di sconfitta, se fosse stata una partita determinante sono certo che la Juve avrebbe vinto. Serviva più ferocia”.

SCUDETTO E FUTURO – Sulla lotta in Serie A: “Se la giocano in tre? Penso di sì. La Lazio sta facendo cose straordinarie e il fatto che non avrà impegni infrasettimanali inciderà tanto. L’Inter lotterà fino alla fine grazie al lavoro di Conte ma il destino dipende da noi e lo sappiamo”. E sul suo futuro: “Vediamo come arriveremo a marzo/aprile: se non ci sarà un crollo verticale potrei continuare. Quello che sto facendo è ancora di livello alto, il ruolo che ho nella squadra mi gratifica tanto e questo è importante. Aspettiamo e guardiamo cosa succederà”.