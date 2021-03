Juventus, Buffon pensa alla Champions: il messaggio social dopo il successo con la Lazio

Neppure il tempo di esultare per la bella vittoria ottenuta contro la Lazio, che la Juventus deve già pensare alla Champions League e alla gara di ritorno degli ottavi di finale contro il Porto. I bianconeri sono chiamati alla rimonta dopo il 2-1 subito all’andata. Tra i primi a pensare alla Coppa c’è stato Gianluigi Buffon che non ha perso tempo a far ritrovare la concentrazione al gruppo allenato da Andrea Pirlo.

Buffon pensa alla Champions: messaggio social

Probabilmente si troverà ancora a guidare la squadra dalla panchina urlando consigli e parlando con i compagni, ma la grinta di Buffon in vista della sfida di martedì col Porto è ben visibile. Dopo la vittoria per 3-1 contro la Lazio, il portierone ha voluto condividere sui suoi social un messaggio da vero capitano: “Una reazione da grande squadra”, ha scritto l’estremo difensore sul successo in rimonta contro i biancocelesti. “Una reazione da Juventus! Ora concentrazione massima in vista di martedì!”. Questo il tweet pubblicato nella notte. L’idea è chiara: testa alla Champions per una gara che dovrà essere al limite della perfezione…