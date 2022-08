Juventus, buone notizie per Di Maria: ecco quando torna

El Fideo verso il rientro con la squadra di Allegri.

Redazione ITASportPress

Debutto agrodolce in campionato per Angel Di Maria con la Juventus. El Fideo, nel match d'apertura di Serie A contro il Sassuolo, era stato protagonista con una rete e un assist nel 3-0 ai neroverdi. Unica pecca, non di poco conto, l'infortunio.

Infatti, l'argentino aveva riportato un problema muscolare all'adduttore obbligandolo non solo ad uscire dal campo ma anche ad uno stop di alcune settimane. Il giocatore, infatti, ha saltato la seconda giornata di campionato e ne avrà ancora per qualche tempo. Fortunatamente, però, i tempi potrebbero essere più stretti per rivederlo in campo.

Per una Juventus che dovrà ancora fare a meno per diverso tempo sia di Paul Pogba sia di Federico Chiesa, infatti, secondo Tuttosport sta per arrivare un sorriso che riguardo proprio Di Maria. Il giocatore potrebbe essere di nuovo in campo per l'esordio in Champions League della formazione di Massimiliano Allegri il 6 o 7 settembre. Un rientro assolutamente gradito viste anche le problematiche "di fantasia" e soluzioni nel reparto avanzato.