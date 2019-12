Juventus, cambia la lista per la Champions: ecco chi verrà escluso da Sarri

Brucia e non poco il ko contro la Lazio in Supercoppa italiana. La Juventus si lecca le ferite, ma già dà uno sguardo al futuro e alla prossima Coppa, quella che insegue da anni: la Champions League. Maurizio Sarri avrebbe in mente alcuni cambi, soprattutto nel pacchetto difensivo.

Come riporta il Corriere di Torino, infatti, Giorgio Chiellini farà il suo rientro con la squadra e il rebus è su chi gli farà posto. Con il rientro del numero 3 si riapre la questione delle liste UEFA in cui il capitano era fuori per via dell’infortunio, al pari di Emre Can, Mandzukic, Pjaca e Perin. Dagli ottavi in poi, però le cose cambieranno.Il capitano tornerà a prendersi il suo posto in difesa e a lasciarglielo sarà, con ogni probabilità Daniele Rugani. Oltre agli intoccabili Bonucci e De Ligt, va verso la conferma anche Merih Demiral, salito nell’ultimo mese nelle gerarchie del tecnico dopo aver trovato poco spazio in campo.