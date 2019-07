Juventus, Cancelo vuole solo il Manchester City

Tornano ad accendersi i rumors attorno a Joao Cancelo. Quello del portoghese è infatti uno dei nomi dei possibili partenti in casa Juventus, con il terzino pronto a mettersi in gioco in una nuova avventura. Il giocatore avrebbe già manifestato quella che è la sua preferenza: il Manchester City di Pep Guardiola. Il sogno di Cancelo è infatti quello di essere allenato dal tecnico spagnolo, che nutre profonda stima nei confronti del calciatore.

OSTACOLO – Prima di andare all’assalto del terzino bianconero, i Citizens devono però liberarsi di Danilo, che nei giorni scorsi era stato offerto anche alla Juventus, con il club di Andrea Agnelli che non si è però mostrato interessato.