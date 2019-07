Juventus, caos Dybala: la cessione può essere imminente

Paulo Dybala potrebbe non rientrare nei piani della Juventus. L’argentino è reduce da una stagione piuttosto negativa e la prossima deve essere quella del riscatto. Sempre che Maurizio Sarri riesca a trovargli una posizione in campo, fatto che al momento appare improbabile.

La Joya è ancora in vacanza dopo le fatiche della Copa America ma al suo ritorno dovrà vedersela con una concorrenza davvero agguerrita. Se Cristiano Ronaldo appare l’unico del reparto offensivo ad avere il posto garantito, gli altri, invece, dovranno dimostrare di valere la Juventus.

CESSIONE – La posizione di Dybala è aggravata ancor di più dalla presenza di Gonzalo Higuain. Il Pipita si è messo in mostra con un gol nel match amichevole contro il Tottenham dimostrando di voler rimare in bianconero. Inoltre, pare difficile per Sarri posizionare la Joya nei suoi moduli. La presenza di Bernardeschi e quella di Douglas Costa – per il quale restano dubbi sulla permanenza a Torino -, non agevola l’inserimento di Dybala nella formazione tipo del nuovo allenatore. Ecco perché, secondo quanto riporta calciomercato.com che cita Tuttosport, la Juventus potrebbe anche pensare alla cessione del giocatore che ha richieste importanti da due top club d’Europa. Psg e Manchester United sono, infatti, alla finestra per Dybala. La Vecchia Signora chiede cifre elevate, vicino ai 100 milioni di euro. Difficilmente si arriverà a numeri così elevati ma una trattativa non si può escludere a prescindere.