Juventus, c’è un indizio per il prossimo colpo di mercato

Potrebbero esserci presto novità in entrata in casa bianconera.

Redazione ITASportPress

Per la Juventus è tempo di amichevoli a meno di un mese dall'inizio del campionato. Non per questo, però, è vietato pensare ancora al mercato. Anzi. Infatti, in casa bianconera potrebbero esserci presto novità e in tema entrate ecco che un indizio sul possibile nuovo colpo sembra essere arrivato.

Parliamo di un centrocampista da tempo accostato alla Vecchia Signora: Leandro Paredes. Galtier lo ha convocato per la tournée in Giappone del Psg, ma questa settimana non è sceso in campo né mercoledì contro il Kawasaki Frontale, né sabato con l'Urawa Red Diamonds.

Si tratta di un chiaro segnale di come, per ora, l'argentino non rientri nei piani del mister, o almeno non tra le prime scelte che necessitino di rodaggio per i nuovi schemi del tecnico. Ecco perché il nome della Juventus è tornato prepotentemente ad essere accostato a lui. Se a questo aggiungiamo che segue ancora il suo amico Di Maria...