Juventus, c’è una novità sul rientro di Pogba

Il calciatore si è sottoposto ad un lavoro atletico ed esercizi con la palla in un rettangolo di gioco adiacente a quello in cui si stavano allenando i compagni. Inevitabile, però, che molte delle attenzioni fossero appunto per lui essendo tra i più attesi tra i calciatori al momento infortunati.

Il programma di recupero iniziale è stato ritardato di una settimana con la saggia convinzione che forzare i tempi non fosse la strada giusta da seguire. Ad ora, Pogba, che aveva optato per la strada senza intervento chirurgico per risolvere una lesione al menisco laterale del ginocchio destro, ha osservato una terapia conservativa tra palestra e piscina per quattro settimane, una in più del previsto. Secondo quanto riferito ufficialmente, serviranno altre due settimane di campo con graduale aumento dei carichi di lavoro per rivederlo in campo anche se logicamente tutto dipenderà dalle sensazioni del giocatore e dello stesso staff della Juventus.