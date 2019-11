Juventus che ‘scompare’ anche da Football Manager: si chiamerà ‘Zebre’

Non solo Fifa 20, dove si chiama Piemonte Calcio: la Juventus non sarà presente nemmeno sul videogioco Football Manager. Ebbene sì, avendo la società bianconera firmato un contratto d’esclusiva con Konami, e quindi con PES 2020, gli altri sviluppatori devono rimanere a secco. Se, come detto, EA Sports ha dovuto optare per il nome Piemonte Calcio, Football Manager ha scelto ‘Zebre‘, rifacendosi a come sono soprannominati i bianconeri di mister Maurizio Sarri. Logo e maglie sono differenti rispetto alla realtà, mentre restano invariati nomi dei giocatori e rappresentazione dei loro volti. Il gioco manageriale, sempre fra i più venduti ogni anno, uscirà il 19 novembre per PC e Mac, ma sbarcherà anche su Google Stadia, la nuova piattaforma di gaming progettata dal colosso di Mountain View.