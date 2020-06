Juventus, che succede? Il sito ufficiale è bloccato…

Cosa succede al sito della Juventus? Forse qualche probleme di tipo informatico. Cercando di entrare sulla pagina web ufficiale della Vecchia Signora, infatti, appare un messaggio “Get ready to be closer” con le immagini di Juan Cuadrado e Cristiano Ronaldo in bella mostra.

Possibili novità in arrivo per la Juventus, o semplicemente una manutenzione dei server. C’è cui, sui social, ha pensato anche ad un attacco da parte di qualche hacker. Aspettiamo l’evolversi della situazione e qualche comunicazione da parte dei diretti interessati. Simpatica, comunque, la schermata mostrata con Cuadrado e CR7 sorridenti che invitano a pazientare…

