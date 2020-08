Juventus, Chiellini emblematico: “Cerco di trovare un senso a tante cose. Voglio continuare a vincere”

Che sia stata un’annata molto particolare era ben evidente. Il mondo ha subito e subisce ancora gli effetti della pandemia di Covid-19. Anche il mondo del calcio ne ha risentito e i giocatori si sono trovati ad affrontare una situazione difficile e sicuramente inedita. Al termine di quella che è stata una stagione lunga e complicata, è Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, a voler fare il punto di quanto accaduto. Sia a livello personale che di squadra.

Chiellini: “Provo a trovare un senso a…”

“Ci sono stagioni difficili. Quando finiscono, ci si ferma. Si prova a trovare un senso”. Inizia così il post social su Instagram di Chiellini che prova a riflettere su quella che è stata la sua stagione e quella della Juventus. “Un senso a una catena di infortuni che non mi ha permesso di aiutare la squadra. Un senso ad una pandemia, alla solitudine, al dolore. Un senso ad una ripresa e alla paura. Un senso alla gioia per il nono scudetto consecutivo. Un senso alla delusione per l’eliminazione in Champions”. E ancora: “Un senso per i saluti, per chi va e per chi arriva. Ma forse un senso non c’è. Resta solo il mio pensiero per tutti coloro che hanno sofferto e soffrono, la mia voglia di ricominciare al meglio e la convinzione di voler continuare a vincere. Sempre. Fino alla fine”.