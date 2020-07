Juventus, Chiellini pensa al ritorno in campo: fissato l’obiettivo

Giorgio Chiellini ha tanta voglia di tornare in campo dopo l’infortunio subito. Il capitano della Juventus ha fissato la data di rientro senza, però, forzare troppo i tempi. Nessuna fretta per il difensore che vuole dare una mano alla squadra in questo finale di stagione.

Chiellini: ecco quando torna

Una fretta ragionata. Giorgio Chiellini vuole tornare in campo ma vuole anche evitare ogni potenziale rischio di ricaduta che metterebbe la parola fine non solo alla stagione ma anche, probabilmente, alla sua carriera. Ecco perché il difensore della Juventus non forza i tempi ma attende con calma il suo momento. Sa bene che l’obiettivo è la Champions League e vuole tornare proprio per la fase finale della competizione ad agosto. L’idea del difensore è quella di giocare qualche partita nel mese di luglio in modo da essere in forma per la coppa. Sicuramente non giocherà contro il Torino nel derby e neppure la successiva sfida ma chissà che tra una settimana Sarri non possa iniziare ad inserirlo nelle rotazioni della difesa.

QUI LE NEWS DI GOSSIP