Juventus, Chiellini si ferma: lesione al polpaccio e tempi di recupero incerti

Il difensore dovrà stare fermo per qualche tempo

Confermate le impressioni della vigilia: Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, deve fermarsi per qualche tempo. Non esiste, infatti, nel comunicato della Vecchia Signora, una segnalazione sulle tempistiche del recupero del suo giocatore. Infortunatosi contro il Verona nella sfida di campionato del weekend, il centrale ha subito una lesione al polpaccio che non gli consentirà di prendere parte alle gare di Coppa Italia contro il Sassuolo e soprattutto alla sfida di campionato contro l'Atalanta.