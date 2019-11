Juventus, Chiellini: “Voglio la Champions League. Infortunio? Ecco quando torno…”

“Tempo e pazienza, ma tra febbraio e marzo spero di essere pronto”. In questo modo Giorgio Chiellini, difensore e capitano della Juventus, manda un messaggio al proprio club e ai suoi tifosi. Il centrale italiano sta recuperando dall’infortunio e nel corso della cerimonia del ‘Premio Maestrelli’, è intervenuto per commentare il momento del club e della Nazionale, reduce dalla vittoria per 9-1 contro l’Armenia.

IN CAMPO – “Spero di essere pronto tra febbraio e marzo. Le terapie stanno andando bene, ma ci vogliono tempo e tanta pazienza. La Juventus sta facendo molto bene, spero di aiutarla in primavera. Il calcio di Sarri? Ci vuole un po’ di tempo, ora è importante che la squadra faccia tanti punti”. E sull’obiettivo Champions: “Ci spero, in passato abbiamo sfiorato il successo diverse volte”.

NAZIONALE – Sorrisi e gioia anche in ottica azzurra con le prestazioni convincenti della squadra del ct Mancini: “Il 9-1 è sorprendente. Mancini ha tanti meriti, è il principale artefice della rinascita azzurra”, ha detto Chiellini che vuole tornare a dare una mano anche all’Italia.