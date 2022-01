Juventus, Chiesa operato: “Si riparte”

L'esterno della Juventus e dell'Italia manda un primo messaggio social dopo l'operazione al ginocchio

Federico Chiesa è pronto al percorso di riabilitazione dopo l’operazione al legamento crociato. Ieri l'intervento per l’esterno offensivo della Juventus e della Nazionale che è stato messo sotto i ferri dopo il rinvio di qualche giorno a causa di un attacco influenzale.

Il talento classe 1997 è pronto a rimettersi a lavoro per tornare forte e potente come prima e in queste ore ha postato sui social una foto che lo ritrae sorridente dopo l’operazione e decisamente determinato a recuperare: "Operazione fatta! Ora si riparte", ha scritto Chiesa su Instagram. Diversi i compagni di squadra che gli hanno voluto mandare un messaggio e un saluto di pronta guarigione.