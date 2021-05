Juventus, chiesto ai giocatori di posticipare 4 mensilità

La società cerca una soluzione ai problemi finanziari

Un problema comune a tutti i grandi club, italiani e non che la Vecchia Signora vuole provare a risolvere, almeno in parte, con una richiesta ai propri calciatori. Come riportano La Gazzetta dello Sport e Calcio & Finanza, la società bianconera avrebbe chiesto ai propri giocatori di posticipare alcune mensilità: in particolare è stato chiesto di poter ritardare il pagamento degli stipendi del periodo marzo-giugno 2021.