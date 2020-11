Juventus, clamoroso dalla Spagna: rispunta… Allegri

L’inizio di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus non ha convinto i tifosi e, a quanto pare, neppure la società. Nonostante la Vecchia Signora sia già qualificata al prossimo turno di Champions League e sia comunque in corsa per lo scudetto, ci sono tante perplessità sulla squadra e sulla gestione dei giocatori.

In tal senso il pareggio contro il Benevento avrebbe portato anche ad alcuni rumors non certo felici per lui. Dalla Spagna, ed in particolare il portale Fichajes.net, riporta come sulla bocca e nella mente dei vertici juventini ci possa essere di nuovo Massimiliano Allegri. Un cambio alla guida tecnica insomma che vorrebbe dire un passo indietro per Agnelli e la Juventus.

Il tecnico toscano potrebbe tornare clamorosamente a legarsi alla Juventus anche se il suo nome è tra i più gettonati anche in ottica Psg e persino Inter. Vedremo cosa accadrà ma le prossime sfide potrebbero essere decisive per Pirlo.