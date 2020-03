Juventus, clamoroso Higuain: in quarantena ma vola in Argentina

Una notizia che ha dell’incredibile e che riguarda l’attaccante della Juventus Gonzalo Higuain. Il Pipita avrebbe lasciato l’Italia la scorsa notte per sfuggire alla pandemia del Covid-19 e ritirarsi in Argentina. Lo riporta Repubblica che spiega come la scelta del bomber ex anche di Napoli e Milan viola, di fatto, la quarantena che la società bianconera aveva imposto a tutti i suoi dipendenti, dopo la positività al coronavirus del difensore Daniele Rugani e quella successiva di Blaise Matuidi.

FUGA – Secondo quanto si apprende, il calciatore si è presentato all’aeroporto di Torino Caselle con una certificazione medica che dichiarava come lui non fosse positivo al coronavirus e tramite un jet privato che lo attendeva in pista sia partito alla volta dell’Argentina. Higuain, nonostante i voli per il suo Paese dall’Italia siano bloccati avrebbe organizzato una serie di scali in Francia e Spagna per raggiungere la sua destinazione. Gli agenti che si occupano dei controlli starebbero verificando se le certificazioni presentate dal giocatore fossero vere. Non non è chiaro se la Juventus fosse informata delle intenzioni dell’attaccante.

Secondo quanto riporta Sky, Higuain sarebbe volato in Argentina per trovare la madre malata.