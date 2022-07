Juventus, col Barcellona è 2-2: doppiette per Kean e Dembelé

In campo ancora Bremer in difesa mentre, come noto, niente sfida per Pogba che potrebbe restare out per almeno un mese a causa della lesione rimediata al ginocchio. Buone cose, ad ogni modo, per la Vecchia Signora di Massimiliano Allegri in vista del campionato anche se sono apparsi leggermente in difficoltà Cuadrado e Alex Sandro alle prese con uno scatenato Dembelé.