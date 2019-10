Juventus, concorrenza all’Inter per un attaccante: Sarri vuole un vice Higuain

Tutto si può dire meno che l’attacco della Juventus non sia ricco, sul piano numerico e qualitativo.

L’imprescindibilità di Cristiano Ronaldo e la necessità per Sarri di non far perdere equilibri alla squadra rende spesso necessario scegliere tra Gonzalo Higuain e Paulo Dybala, eppure a gennaio la rosa bianconera potrebbe accogliere un nuovo elemento in prima linea, perché il tecnico toscano sembra avvertire la mancanza di un’alternativa al Pipita, che ovviamente non può essere rappresentata da Mario Mandzukic, mai preso in considerazione da Sarri e destinato a lasciare Torino a metà stagione.

Così la società ha iniziato a guardarsi attorno e tra i profili seguiti c’è quello di Andrea Petagna. L’attaccante triestino della Spal risponde all’identikit fisico e tecnico del giocatore cercato dalla Juventus, ma ci sarà da superare la concorrenza dell’Inter, che all’ex milanista è interessata da tempo nell’ottica di consegnare ad Antonio Conte l’alter ego di Romelu Lukaku.