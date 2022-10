Juventus, countdown iniziato per Chiesa: ecco quando può tornare in campo

Conto alla rovescia iniziato per il ritorno in campo del bianconero.

Una bella notizia nelle scorse ore per i tifosi della Juventus . Federico Chiesa è tornato ad allenarsi insieme al resto della squadra dopo il duro infortunio e punta a rientrare al più presto per dare una mano al gruppo.

L'esterno sta lavorando duramente in campo per tornare a dare una mano alla Vecchia Signora in campionato e in Champions League. Ecco perché i fan bianconeri hanno già fatto partire il conto alla rovescia e stanno ipotizzando anche la data di rientro.