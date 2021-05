Juventus-Cristiano Ronaldo, c’è un gentlemen agreement: la decisione

Accordo tra bianconeri e portoghesi in caso di mancato accesso alla Champions League

Il destino di Cristiano Ronaldo sembra essere deciso. Il suo addio alla Juventus potrebbe diventare presto ufficiale. Molto, se non tutto, dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions League . Nel weekend, i bianconeri se la vedranno col Bologna. Servirà centrare i tre punti e poi sperare in un passo falso di Milan o Napoli.

Intanto, il Corriere di Torino traccia la via di quello che potrebbe essere già stato deciso. "Juventus, Ronaldo addio col quinto posto: c'è un gentlemen agreement". Sono queste le parole del quotidiano che sembra essere sicuro di come potrebbe concludersi l'avventura tra il portoghese e la Vecchia Signora.

Il futuro del cinque volte Pallone d'Oro è legato alla qualificazione Champions: senza gli introiti della grande Coppa, a meno di clamorose sorprese, il portoghese farebbe le valigie. Il divorzio in caso di Europe League, se non è stato messo per iscritto quando è stato firmato il contratto quadriennale tre anni fa sarebbe però sancito da un patto verbale tra le parti. Quello che si potrebbe definire una sorta di gentlemen agreement. Sul giocatore ci sarebbero Manchester United e Sporting CP. Ma tutto, come detto, dipenderà dai prossimi 90 minuti di gioco...