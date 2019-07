Juventus, Cristiano Ronaldo: “Inter? Vittoria meritata. Hanno un grande allenatore…”

Non poteva non esserci la sua firma nel match tra Juventus e Inter in ICC. Cristiano Ronaldo ha trovato il gol del pari che è valso l’1-1 finale dei tempi regolamentari.

Una punizione deviata che si è infilata in rete per buona pace dell’Inter e di Padelli, entrato nel secondo tempo al posto di Handanovic. Ai calci di rigore, poi, è arrivata la vittoria per i bianconeri. Al termine della gara, Cristiano Ronaldo ha parlato ai media a caldo dal terreno di gioco: “Abbiamo giocato bene, soprattutto nel secondo tempo. Secondo me abbiamo meritato di vincerla. L’Inter ha giocato una buona partita: è una squadra fantastica, con un grande allenatore. È un piacere essere qui, un grande pubblico che ha supportato alla grande me e la Juventus”.