Juventus, Cristiano Ronaldo (quasi) per sempre: ecco l’offerta al portoghese

Cristiano Ronaldo e Juventus ancora insieme, forse per sempre. Secondo i recenti rumors arrivati dall’Italia e confermati anche dall’Inghilterra, l’asso portoghese sarebbe vicinissimo al rinnovo di contratto con la società bianconera. Il Sun non ha dubbi e riprendendo le indiscrizioni dei media italiani, ecco la bomba: altri due anni rispetto all’attuale contratto. Questo significa che l’attaccante giocherebbe per la Vecchia Signora fino a 39 anni.

L’attuale rapporto tra CR7 e la squadra torinese dovrebbe concludersi nel 2022 ma l’idea della Juventus è quella di allungare ancora la storia d’amore col portoghese, magari fino al 2023-24. In questo modo Cristiano Ronaldo rimarrebbe legato ai bianconeri fino al raggiungimento dei 39 anni che, vista la forma del giocatore, non spaventano la dirigenza.