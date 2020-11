Juventus, Cristiano Ronaldo salta gara contro Benevento

Cristiano Ronaldo non partirà con la Juventus per la sfida contro il Benevento in programma per domani sera allo stadio Vigorito. Niente 9^ giornata di Serie A per il portoghese dopo le fatiche di Champions League.

Secondo quanto riportato da Sky Sport il centravanti resterà a riposo, mentre sarà convocato invece Leonardo Bonucci, rientrato oggi in gruppo. Da capire, per quanto riguarda il difensore, se potrà essere della sfida dall’inizio o solamente entrare a gara in corso. Per CR7, invece, solo un turno per rifiatare.