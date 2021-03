Juventus, Cuadrado: “Pirlo gran lavoro, colpe sono nostre che scendiamo in campo…”

Intervenuto nel corso di un evento telematico con il Liceo Scientifico e delle Scienze Applicate S.Anna per un incontro dal nome “La sfida del Covid nello Sport”, Juan Cuadrado, esterno della Juventus e della Colombia, ha affrontato alcune tematiche legate anche alla stagione di calcio in corso ed in modo particolare sulle difficoltà vissute in Serie A e Champions League dalla Vecchia Signora.

Cuadrado difende Pirlo

Sulla stagione della Juventus sotto la guida del criticatissimo Andrea Pirlo, Cuadrado ha detto: “Pirlo sta facendo un grandissimo lavoro, non è facile arrivare in un top club. Ci sono cambiamenti e giocatori nuovi, dobbiamo avere pazienza. Non è colpa sua, siamo noi che andiamo in campo”, ha affermato l’esterno difendendo il mister. “Noi abbiamo perso dei punti che non dovevamo e per questo ci troviamo in questa situazione. Dobbiamo crederci fino alla fine e provare a fare più punti possibile. Obiettivo? Vincere queste ultime partite e cercare di stare nei primi posti per raggiungere la Champions. La finale di Coppa Italia è importante visto che siamo usciti dalla Champions”.

Infine un passaggio anche su Cristiano Ronaldo e il suo approdo in bianconero: “Non ci credevo quando è venuto qua. Sono contento che sia nella mia squadra. Quando gli ho dato il 7? Per me non era importante, per me conta giocare. È più importante dare che ricever”.