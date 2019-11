Juventus, Cuadrado vicino al rinnovo

Il mercato di gennaio non vedrà la Juventus tra le squadre più attive, ma la società bianconera è vigile in vista di operazioni “di contorno”, come i rinnovi di contratti di alcune colonne.

Come Juan Cuadrado, a scadenza nel 2020, ma a un passo dalla firma del prolungamento.

Ad anticiparlo prima della gara contro il Milan è stato il Chief Executive Officer della Juventus, Fabio Paratici, ai microfoni di Sky Sport: “Non è ancora del tutto ultimato ma siamo molto vicini”.

Alla Juventus dall’agosto 2015, Cuadrado si è via via imposto come un tassello fondamentale, a gara in corso o da titolare: sotto la gestione Sarri il colombiano è stato impostato con successo come esterno basso, spodestando il brasiliano Danilo, arrivato dal Manchester City in cambio di Danilo.