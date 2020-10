Juventus da record sui social: oltre 100 milioni di seguaci sul web

La Juventus leader anche sui social. Da un’analisi di IQUII Sport che ha studiato più di 250 club per la loro presenza online sulle principali piattaforme Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e TikTok, è stato registrato come i bianconeri abbiano superato quota 100 milioni di seguaci. Una cifra davvero importante che la mette al primo posto tra le italiane.

Juventus da record

Le classifiche dei vari social network hanno fatto registrare qualche piccola variazione tra il 14 settembre e il 14 ottobre, intervallo di tempo studiato per l’aggiornamento del report e dal quale si prende nota di come l’Everton abbia superato l’Inter su Twitter o di come il Milan abbia superato l’Ajax su Youtube. Il dato più importante, però, è quello relativo alla Juventus che ottiene un incremento del 23% arrivando appunto a 102.4 milioni.

I bianconeri hanno raggiunto l’obiettivo distribuendo i follower in questo modo: Facebook (42,7 milioni), Twitter Global (11,6 milioni, compresi gli account collegati all’originale), Instagram (43,5 milioni), YouTube (3 milioni), TikTok (1,6 milioni).