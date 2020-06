Juventus, dalla Spagna: tutto fatto per Arthur, annuncio imminente

Al via della sessione estiva, che poi tale non sarà, di mercato, mancano più di due mesi, la stagione 2019-2020 è appena ripresa ed è anzi in pieno svolgimento, eppure in casa Juventus tengono banco le voci sulla trattativa con il Barcellona per lo scambio tra Arthur Melo e Miralem Pjanic.

Gli aggiornamenti sono continui e l’affare sembra ormai essere stato definito. Il centrocampista brasiliano ha detto sì al trasferimento in bianconero: secondo quanto riporta la stampa catalana, in particolare i quotidiani Sport e Mundo Deportivo, l’annuncio della chiusura potrebbe arrivare addirittura già il 30 giugno.

Super ingaggio e conguaglio per il Barça: i dettagli

La società bianconera è alle prese con i dettagli relativi all’ingaggio del giocatore e al conguaglio che riceverà il Barcellona.

Arthur andrebbe a guadagnare 5 milioni a stagione, con altri 500.000 euro di bonus, quanto alla trattativa tra i club, la Juve ha già quasi ammortizzato del tutto la cifra d’acquisto di Pnanic dalla Roma (32 milioni nel 2016) e dovrebbe “arrendersi” a dare 20 milioni al Barça, che pagò Arthur ben 40 milioni al Gremio nel 2018.