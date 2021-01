Juventus, Danilo e la Champions: “Tre le favorite per la vittoria. La tradizione conta…”

La Juventus tornerà ad essere impegnata in Champions League il prossimo mese di febbraio contro il Porto. Danilo, difensore bianconero con un passato anche con le maglie proprio dei portoghesi e del Manchester City, ha espresso il suo pensiero ai microfoni di TNT Sports Brasil riguardo alle favorite per la vittoria finale.

Danilo: “In Champions la tradizione conta”

“Mi piace analizzare il gioco in maniera pratica. Come questo avviene: gli schemi, come raggiungere il miglior livello calcistico e come si muovo le squadre”, ha spiegato Danilo. “La Champions? In prima linea collocherei sempre il Manchester City, il Bayern Monaco e il Liverpool, per me sono tre squadre con idee, con calcio fondamentale e soprattutto hanno giocatori che hanno l’abitudine ad un certo stile di gioco e riescono a trarne vantaggio. Ed è diverso da una squadra che si sta formando. Penso che in generale la tradizione nel calcio conta comunque molto. Per questo credo sia impossibile scartare Barcellona e Real Madrid per il trofeo”.