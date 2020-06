Juventus, Danilo fa il filosofo: il post dopo l’espulsione di Bologna

Rimediare due ammonizioni, peraltro evitabili, in poco più di venti minuti, tra l’altro in una partita che la propria squadra stava controllando senza affanni, non è la migliore delle trovate. Questo però è capitato a Danilo, entrato in campo nella Juventus a Bologna al 66′ e uscito allo scadere per un’espulsione che complica i panni di Maurizio Sarri in vista della prossima partita di campionato, visto che con Alex Sandro e De Sciglio infortunati il parco terzini si ridurrà a Juan Cuadrado.

“Guardiamo avanti”

Eppure il brasiliano non sembra pentito della propria “malefatta”, come si evince dal post pubblicato su Instagram all’indomani della gara del “Dall’Ara”: “Non c’è tempo per le scuse, non c’è tempo per lamentarsi! Concentrati sulle cose che puoi controllare, il tuo comportamento e dedizione. Orgoglioso dei miei compagni di squadra ieri sera. Non mollare mai! Forza Juve””.

Un modo elegante per guardare avanti, sperando che contro il Lecce l’emergenza non si faccia troppo sentire…