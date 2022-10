Juventus, Danilo leader da blindare: la decisione del club

"Da quando sono arrivato ho sempre sentito che 'la Juve non muore mai'. Non era una paritita facile, c'era una grande carica psicologica. La cosa più importante è essere concreti, essere squadra e stare compatti". Erano state queste le parole di Danilo dopo il derby vinto contro il Torino. Dichiarazioni che fanno capire la sua importanza all'interno dello spogliatoio bianconero.

Una nuova veste da leader, in campo e non solo, che ne fa l'uomo in più della Vecchia Signora. Ecco perché, in previsione futura, la società sembra avere le idee chiare e vuole blindarlo.