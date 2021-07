Juventus, Danilo: “Prima torniamo a vincere scudetto poi pensiamo a Champions”

Il difensore verso la nuova stagione

Redazione ITASportPress

"La Champions è il sogno di tutti, ma dopo una stagione non facile per noi è più importante ripartire vincendo la Serie A. Alla Coppa penseremo dopo". Sono queste le parole del difensore brasiliano della Juventus Danilo rilasciate a La Gazzetta dello Sport. L'esterno, ma all'occorrenza anche centrale, ha parlato degli obiettivi stagionali dei bianconeri e anche del ritorno in panchina di Massimiliano Allegri.

"Sono curioso e molto motivato. Il curriculum di Max parla per lui, avere un tecnico vincente è il massimo per chi vuole sempre migliorare come me. Penso che insieme possiamo fare grandi cose", ha aggiunto il difensore.

Poi su Cristiano Ronaldo ed in particolare sull'ipotesi di un addio a tre anni dallo sbarco a Torino. "Se resta? Sicuramente. Averlo in squadra per noi è importante, perché porta in dote una valanga di goal, e poi è un caro amico, ci conosciamo dai tempi del Real. Sarà ancora con noi la prossima stagione", ha concluso Danilo.