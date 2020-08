Juventus, de Ligt conferma: “Deluso per eliminazione Champions. Ora devo operarmi alla spalla”

La Juventus è stata eliminata dalla Champions League ad opera del Lione. Non è bastato il 2-1 dei bianconeri per vincere nel doppio confronto con i francesi. Grande amarezza e delusione in casa bianconera e anche un pizzico di preoccupazione per le condizioni di Matthijs De Ligt. Il difensore, infatti, subito dopo la gara ha ammesso di doversi operare alla spalla che da tempo, ormai, fa i capricci.

De Ligt: “Ora mi opero alla spalla”

Parlando a Mediaset e a Sky Sport, il centrale della Juventus ha dichairato: “Sono deluso. Molto deluso per questa eliminazione”, ha esordito de Ligt che poi sulla sue condizioni ha aggiunto: “Adesso dovrò operarmi alla spalla, penso di si. Perché è qualcosa che deve essere fatto. Questo sarà il mio focus adesso per tornare nella prossima stagione. Ovviamente sono dispiaciuto perché non abbiamo passato il turno, ma penso che ora ho bisogno di un po’ di tempo per recuperare”.

Il problema del centrale olandese va avanti da novembre quando rimediò una lussazione in occasione della trasferta sul campo dell’Atalanta.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE