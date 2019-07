Dall’Olanda: De Ligt-Juventus, è fatta

Passo dopo passo, Matthijs De Ligt e la Juventus si avvicinano sempre di più. Una delle trattative più appassionanti dell’estate sta tenendo con il fiato sospeso i tifosi bianconeri, consapevoli del salto di qualità anche in prospettiva che l’arrivo del campioncino olandese assicurerebbe alla squadra di Sarri.

La volontà del giocatore è ormai chiara, quella di preferire la Juventus al Barcellona, ma l’Ajax, nonostante l’accordo già trovato tra il proprio capitano uscente e i campioni d’Italia (12 milioni a stagione per cinque anni) ha intenzione di cedere solo alle proprie condizioni, ovvero 70 milioni.

Qualcosa però sembra muoversi, perché il nome di De Ligt, come riporta il De Telegraph, on compare tra i convocati per il ritiro in Austria. Un segnale del fatto che, forse, ad Amsterdam si stanno per arrendere, anche perché da Torino è partita una nuova e più ricca offerta, pari a 70 milioni, che avrebbe fatto capitolare gli olandesi.