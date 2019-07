Juventus, de Ligt in arrivo: legali a lavoro e…’like’ galeotto a Chiellini

La Juventus è ad un passo da Matthijs de Ligt. Il centrale dell’Ajax non partirà in ritiro con la squadra olandese e attende soltanto di unirsi alla Vecchia Signora. Dall’Olanda, il Telegraaf, non ha più dubbi e dopo le indiscrezioni della giornata di ieri, adesso si parla di affare completato e di cifre stabilite: Juventus e Ajax hanno trovato un’intesa sulla base di 75 milioni di euro. 5 milioni in più, dunque, rispetto ai 70 che rappresentavano la cifra emersa nelle scorse ore.

NIENTE RITIRO – A confermare il tutto, come detto, il fatto che de Ligt non partirà per le amichevoli in Austria con l’Ajax. Per l’ufficialità del trasferimento dell’olandese alla Juventus, insomma, pare essere davvero questione di ore. Domani o al massimo nei primi giorni della prossima settimana, de Ligt sarà un giocatore della Juventus. Oggi Cristiano Ronaldo farà il suo ritorno alla Continassa, ma dopo di lui sarà il tempo del difensore classe ’99.



LIKE – Come se queste indiscrezioni non bastassero, a confermare la prossima conclusione dell’affare ci ha pensato lo stesso diretto interessato. De Ligt, infatti, attraverso Instagram, ha dato l’indizio maggiore: un like del difensore olandese al post di Chiellini in allenamento. Il giovane centrale è già alla ricerca della sintonia con chi sarà il suo leader e capitano nella prossima stagione. Come de Ligt, anche Bonucci ha gradito il messaggio dell’italiano. Un trio di difensori pronti per essere al servizio di Maurizio Sarri e della Juventus.