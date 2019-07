Juventus, de Ligt: “In Olanda non contenti della mia scelta. Raiola? Un bene averlo accanto a me perché…”

Matthijs de Ligt è diventato da poche ore un calciatore della Juventus. L’olandese è stato corteggiato per molto tempo anche dal Barcellona, ma alla fine i bianconeri hanno prevalso. Intervistato dal Telegraaf il difensore ha parlato della sua scelta ma ha anche voluto rispondere alle critiche ricevute in merito al comportamento del suo procuratore Mino Raiola.

RAIOLA – “Trovo molto utile avere accanto a me una persona che si occupi unicamente dei miei interessi. Mino sa come funziona il mondo del calcio, perché tratta da sempre con grandi club. E’ il miglior procuratore al mondo, so cosa fa per me. Sorrido quando sento dire che è lui a costringermi quale squadra scegliere. Mi fornisce tutti gli elementi necessari per prendere una decisione, ha una sua opinione ma alla fine sono io a prendere la decisione e a dirgli di procedere. La Juventus è stata una scelta concordata”.

SCELTA – “Criticato per aver scelto la Juventus? Le critiche arriveranno sempre e comunque. In Olanda credono che sia strano che non si scelga il Barcellona e si dicono ogni genere di cose. Ma alla fine decido io e mi soprendo dei loro dubbi. La Juventus crede tanto in me, mi ha fatto sentire desiderato e mi ha mostrato un piano di crescita chiaro. In Italia poi c’è il culto della difesa, sarà una scuola molto buona per me, avrà dei maestri che mi completeranno ancora di più”.

TRATTATIVA – “Si è trattato di un’operazione lunga, molto. E anche per quanto riguarda l’ingaggio. Ci sono state giornate delicate, però ora sono felice che tutto si sia risolto. Sono sempre stato tranquillo, perché sapevo benissimo ciò che volevo. E poi siamo solo a metà luglio. Ci sono dei trasferimenti che avvengono a fine agosto, quindi non mi posso lamentare”.

TIFOSI – “Questa città sta facendo da filo conduttore nella mia vita sportiva. Ci sono stato più volte, dall’Ajax alla Nazionale passando per il premio Golden Boy. E poi all’Allianz ho bei ricordi, qui ho vissuto una delle serate più felici della mia carriera. L’accoglienza? Ho visto video di presentazione di altri giocatori alla Juventus ma non mi aspettavo che sarebbe stato così emozionante. Questo vuol dire che all’Ajax ho fatto bene e che ci sono grandi aspettative su di me”.