Juventus, de Ligt: “Sarri tra i motivi principali per cui ho scelto di venire. Vogliamo vincere tutto…”

Giornata importante per i colori bianconeri: Matthijs de Ligt, difensore della Juventus, si presenta per la prima volta ai suoi nuovi tifosi. Il centrale olandese, acquistato dall’Ajax per oltre 80 milioni di euro, parla alla stampa dalla sala conferenze dell’Allianz Stadium. #TURNDELIGTON è l’hashtag che la società torinese ha scelto per l’annuncio del giocatore.

Ecco le sue parole live:

ESPERIENZA – “Sono giovane, è vero. Ma ho molta esperienza per essere un 19enne. Voglio imparare dagli altri giocatori”.

ARRIVO – “Prima esperienza fuori dall’Olanda? Sì, è vero. Per me è stata una bella sorpresa vedere tutto questo entusiasmo attorno a me. Spero di ripagarli. Essere qui è un grande passo. Spero di dare il massimo e fare bene. Mi devo adattare a un nuovo ambiente e a un nuovo campionato”. “Psg e Barcellona? Ho scelto la Juventus per la grande tradizione difensiva”.

CR7 E SARRI – “Le parole di Cristiano Ronaldo nella finale di Nations League? Importanti e mi hanno fatto piacere. Ma non decisive. Sapevo sarei venuto alla Juventus”. “Sarri al telefono? Sì, è vero. L’ho sentito per sapere la sua opinione. Lui è stato uno dei principali motivi per cui ho scelto di venire qui”.

TIFOSI – “Sono rimasto sorpreso dall’effetto dei tifosi della Juventus. Anche quando abbiamo giocato contro con l’Ajax si sentivano tantissimo. Lo stadio è davvero importante, i tifosi sono molto vicini. Sarà una grande emozione giocare per loro”.

VINCERE – “Ci sono 4 competizioni, non solo la Champions League. Vogliamo vincere tutto”.