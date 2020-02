Juventus, deciso il futuro di Dybala: ecco cosa accadrà alla Joya

La Juventus e Paulo Dybala al lavoro per il rinnovo del contratto dell’argentino. Ancora insieme, dunque, la Joya e i bianconeri dopo la telenovela estiva e i tanti rumors sul possibile addio del giocatore. Ne è convinto Tuttosport, che fa il punto sull’andamento delle trattative tra le parti.

La Juventus lavora per accontentare il numero 10 la cui richiesta sarebbe di 10 milioni di euro netti a stagione. L’accordo è in scadenza nel 2022 e la Vecchia Signora ha la ferma volontà di trattenere l’argentino ancora più a lungo. Si parla di un contratto fino al 2025 e nei prossimi giorni potrebbero già esserci gli incontri decisivi per prolungare quello che sembra poter diventare un matrimonio felice per entrambe le parti.