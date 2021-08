Juventus, deciso il futuro di Rugani

I bianconeri potrebbero puntare sul difensore

Non dovrebbero esserci innesti in difesa per la Juventus e per questa ragione il centrale dovrebbe ricoprire il ruolo di quarto nel pacchetto di giocatori a disposizione di mister Massimiliano Allegri. La Vecchia Signora vedesempre di più sfumare l’ipotesi Milenkovic, diretto verso il West Ham, e dopo la cessione in prestito di Demiral, sarà appunto Rugani a completare il reparto. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, l'idea sarebbe quella di mantenere il difensore classe 1994. Presente in ritiro a Torino dall'inizio dell'estate, sarà lui a coprire le spalle a Bonucci, Chiellini e De Ligt, completando dunque il reparto. Il tecnico ha già dato il suo ok mostrando piena fiducia nel giocatore.