Juventus, Del Piero torna a vestire la maglia bianconera

Lunedì 20 giugno al PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi andrà in scena il match tra le leggende del calcio italiano: in campo gli ex campioni della Juventus e del Milan

Sale l’adrenalina per il grande match che va il numero 10 per eccellenza della Juventus, Alex Del Piero, vestire di nuovo la maglia bianconera. Torna il grande calcio a Roseto degli Abruzzi che si prepara ad ospitare i match tra gli ex campioni della Juventus e quelli del Milan, pronti a scendere in campo domani lunedì 20 giugno alle ore 20:30 al PalaMaggetti. La Nardone Eventi porta di nuovo nella cittadina abruzzese un grande evento di calcio a 5 e questa volta riunisce al PalaMaggetti alcuni tra i giocatori che hanno reso grandi i due importanti club italiani: con il Pinturicchio scenderanno in campo anche i bianconeri Angelo Di Livio, Simone Pepe e Antonio Chimenti, mentre per il Milan a tenere alta la bandiera rossonera saranno Massimo Ambrosini insieme a Massimo Oddo, Marco Amelia, Federico Giunti e Cristian Brocchi.