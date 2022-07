Juventus, Di Maria ti può portare la Champions: nessuno come il Fideo

Numeri da sogno per l'argentino in Coppa.

L'acquisto dell'argentino garantirebbe numeri mai visti in zona gol, in campionato ma soprattutto in Champions League. Infatti, secondo Opta, ci sarebbe un dato unico che appartiene al Fideo.

Insomma, la Juventus potrebbe avere presto un'arma in più per tornare grande in Serie A ma anche in Europa, dove la Champions League è e resta un obiettivo da tempo. Staremo a vedere non tanto se, ma piuttosto quando l'argentino firmerà ufficialmente con la Vecchia Signora. Sembra essere solo questione di ore...