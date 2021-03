Juventus, “dica 128”: quante partite saltate dai bianconeri per infortunio…

Ancora una tegola in casa Juventus. Infortunio anche per Demiral che sarà costretto a saltare sicuramente almeno la sfida di domenica prossima in campionato contro il Cagliari. Non una nota lieta per i bianconeri che in stagione hanno già dovuto fare i conti con diversi problemi fisici. Secondo quanto riporta Goal che cita il Corriere dello Sport, infatti, sarebbero già 128 le sfide saltate dai calciatori della Vecchia Signora in questa annata.

Juventus, “dica 128″…

Da quanto si apprende, infatti, tra assenze causa positività al Covid-19, affaticamenti e infortuni assortiti, sono infatti ben 128 le partite fin qui saltate dai giocatori della Juventus allenati da Andrea Pirlo.

Paulo Dybala è il giocatore che fin qui ha saltato più partite, ben 18. Dietro di lui il difensore Giorgio Chiellini con 17, Alex Sandro con 15 e Matthijs de Ligt con 14. Quattro giocatori fondamentali per la Vecchia Signora. Il periodo più drastico per la Juventus forse però è alle spalle, visto che il picco si è raggiunto nella gara contro il Verona al Bentegodi, quando c’erano soltanto 11 giocatori di movimento appartenenti alla prima squadra.

L’uscita dall’Europa e il solo impegno in campionato potrebbero vedere il dato sugli infortunati diminuire, ma non è certo una buonissima notizia vista le alte aspettative di inizio anno.