Juventus, due nomi per il dopo Chiellini

Si valutano delle opzioni per il ruolo di centrale difensivo del futuro in casa bianconera

Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, sarebbero per ora due i nomi che potrebbero fare al caso dei bianconeri. Il primo è quello di Nikola Milenkovic della Fiorentina mentre la seconda pista porterebbe in Inghilterra con Gabriel dos Santos Magalhaes dell'Arsenal. Per il momento non sono ancora in atto trattative, almeno in via ufficiale, ma la Juventus sa che dovrà trovare il nome giusto da affiancare a Bonucci, De Ligt e Rugani, al momento i tre che resterebbero in rosa come difensori centrali dopo l'addio di Chiellini.