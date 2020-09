Juventus, Dybala accoglie Morata: il messaggio social della Joya

Alvaro Morata torna alla Juventus. Il centravanti spagnolo torna a vestire la maglia bianconera dopo l’esperienza all’Atletico Madrid. La Vecchia Signora ha deciso di puntare sul giovane bomber per questa stagione. Oggi le visite mediche e poi la firma ma sono già arrivati i primi messaggi dai “nuovi-vecchi” compagni. Su tutti, quello di Paulo Dybala.

Dybala accoglie Morata

Tra i primi calciatori della Juventus a dare il bentornato ad Alvaro Morata, come prevedibile, c’è Paulo Dybala che sarà suo compagno di reparto per questa annata. Compagni di squadra soltanto in una stagione, i due attaccanti avevano comunque mostrato un ottimo feeling che si spera possa essere confermato e migliorato anche in questa annata. Su Instagram, la Joya ha scritto: “Che bello averti di nuovo”. I due promettono scintille e con Cristiano Ronaldo la Juventus può sognare in grande…

VIKY VARGA INCANTA IN BIKINI