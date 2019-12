Juventus, Dybala avvisa la Lazio: “Sappiamo cosa significa giocare una finale…”

Tutto è pronto per la Supercoppa italiana. Questa sera Juventus e Lazio si affronteranno con in palio il trofeo. Il vincitore dello scorso campionato contro chi ha alzato la Coppa Italia. Bianconeri e biancocelesti si sfidano in un match ad alto tasso di tensione.

A parlare a poche ore dalla sfida è Paulo Dybala. L’attaccante della Juventus ha mandato un messaggio ai rivali ai microfoni di JTV: “Noi stiamo bene e siamo entusiasti, vogliamo giocare questa gara. È una finale e sappiamo bene cosa significa, faremo del nostro meglio”, ha detto la Joya. “I tifosi in Arabia? Sono molto appassionati e gentili, mi sento sempre a mio agio qui”. Dybala si affida quindi alla maggiore esperienza dei bianconeri. Vedremo se basterà per sconfiggere gli uomini di Inzaghi…