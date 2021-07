Juventus, Dybala e Pogba insieme a Miami: scatto social manda in estasi i tifosi

Foto social per i due ex compagni

Paulo Dybala e Paul Pogba di nuovo insieme. Alla Juventus? Per ora no. I due si sono incontrati a Miami. Entrambi in vacanza, il calciatore argentino e il francese, appena eliminato da Euro 2020, si sono ritrovati per trascorrere qualche ora in compagnia e non hanno mancato di farlo sapere a tutti i loro seguaci sui social.