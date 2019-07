Juventus, Dybala incontra Sarri: deciso il futuro dell’attaccante

Paulo Dybala potrebbe lasciare la Juventus. La Joya si aggregherà presto ai bianconeri per il ritiro dopo le fatiche di Copa America e le vacanze prolungate, ma per lui potrebbe non esserci spazio nella squadra di Maurizio Sarri.

Lo ha detto anche il mister in conferenza stampa pre sfida contro l’Inter: “Lo vedrei bene da falso nove”. Un ruolo, però, che andrebbe in conflitto con il credo del tecnico e soprattutto con i giocatori presenti in rosa come Higuain e Mandzukic che non avrebbero più spazio. Ecco perché, come riporta Sky Sport, sarebbe in programma un incontro tra Dybala e lo stesso Sarri per discutere del futuro.

PARTENZA – Prima di prendere una decisione definitiva sul proprio futuro Dybala parlerà con Maurizio Sarri per capire quanto il nuovo allenatore voglia puntare su di lui. Se le risposte del tecnico non dovessero essergli gradite, la Joya aprirebbe all’addio con Psg e Manchester United alla finestra.